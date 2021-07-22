، ٥٣ مطبخًا ومطعمًا في الطائف تحصل على تصاريح مؤقتة لذبح الأضاحي ،

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سهلت أمانة الطائف على الأهالي خدمات ذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك للعام الحالي؛ حيث مكّنت المطابخ والمطاعم من الذبح خارج مسالخ الأمانة، وهو مسلخ الأمانة النموذجي ومسلخ سوق الأنعام، عقب استيفاء الاشتراطات الخاصة على كامل نطاق خدمات البلديات الفرعية "١١ بلدية ومكتبًا للخدمات البلدية".
وتهدف الخدمة إلى التسهيل على الأهالي من مواطنين ومقيمين، وضمان عدم الازدحام على المسالخ البلدية، وتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت الأمانة أن المطاعم والمطابخ التي قدمت طلبًا على الخدمة الإلكترونية لإصدار تصاريح للذبح المؤقت تجاوزت 85 مطعمًا ومسلخًا، وتمت مراجعة الطلبات المقدمة من خلال فريق مختص، وتمت الموافقة على الترخيص لـ٥٣ مسلخًا أهليًّا ومطعمًا، وذلك بعد أن بحثت اللجنة مطابقة المقدمين واستيفاءهم للاشتراطات البلدية وتوفير الكوادر اللازمة؛ ومنها طبيب بيطري لفحص المذبوحات، وعمالة تحمل شهادات صحية، وتوفر مسالخ مجهزة، وصالات للانتظار، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتقيد بالاشتراطات الصحية.
22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442 07:55 PM
للتسهيل على الأهالي وضمان عدم الازدحام على المسالخ البلدية٥٣ مطبخًا ومطعمًا في الطائف تحصل على تصاريح مؤقتة لذبح الأضاحي
سهلت أمانة الطائف على الأهالي خدمات ذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك للعام الحالي؛ حيث مكّنت المطابخ والمطاعم من الذبح خارج مسالخ الأمانة، وهو مسلخ الأمانة النموذجي ومسلخ سوق الأنعام، عقب استيفاء الاشتراطات الخاصة على كامل نطاق خدمات البلديات الفرعية "١١ بلدية ومكتبًا للخدمات البلدية".
وتهدف الخدمة إلى التسهيل على الأهالي من مواطنين ومقيمين، وضمان عدم الازدحام على المسالخ البلدية، وتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت الأمانة أن المطاعم والمطابخ التي قدمت طلبًا على الخدمة الإلكترونية لإصدار تصاريح للذبح المؤقت تجاوزت 85 مطعمًا ومسلخًا، وتمت مراجعة الطلبات المقدمة من خلال فريق مختص، وتمت الموافقة على الترخيص لـ٥٣ مسلخًا أهليًّا ومطعمًا، وذلك بعد أن بحثت اللجنة مطابقة المقدمين واستيفاءهم للاشتراطات البلدية وتوفير الكوادر اللازمة؛ ومنها طبيب بيطري لفحص المذبوحات، وعمالة تحمل شهادات صحية، وتوفر مسالخ مجهزة، وصالات للانتظار، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتقيد بالاشتراطات الصحية.
، ٥٣ مطبخًا ومطعمًا في الطائف تحصل على تصاريح مؤقتة لذبح الأضاحي ،
المصدر : الخليج 365
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