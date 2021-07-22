شكرا لمتابعة خبر عن مواطنات يشاركن في تنظيم الحج لهذا العام "صور" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

سجلت المشاركات النسائية حضوراً مميزاً من خلال إسهاماتها في الأعمال الأمنية في موسم الحج لهذا العام.

وتأتي مشاركتهن امتداداً لأعمالها منذ القدم والتي تقدمها خدمة للمجتمع في شتى المجالات، فيما برزت تلك الأعمال خلال موسم الحج هذا العام، في العديد من قطاعات وزارة الداخلية، منها الدفاع المدني والجوازات والأمن العام بمختلف مديرياته وقطاعاته.

كما شاركت المجندات في التنظيم والتفتيش والرقابة والمتابعة الميدانية والترجمة واستقبال البلاغات وغيرها من الأعمال الأخرى، حيث أسهمت المجندات خلال موسم الحج لهذا العام في تعزيز الأمن في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة ومباشرة أعمال السلامة في مخيمات الحجاج ومنشآت العاملين على خدمتهم.