شكرا لمتابعة خبر عن وكيل الصحة: لا حاجة لفحص العائدين من الحج أو عزلهم إذا لم تظهر أعراض كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

حسم وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، الجدل بشأن حاجة العائدين من الحج للعزل عند عودتهم لأهاليهم.

وقال عبدالله عسيري، إنه ليس هناك حاجة إلى خضوع العائدين من الحج للعزل عند عودتهم إلى أهاليهم أو إجراء الفحوصات الخاصة بفايروس كورونا المستجد.

وأوضح:"يسأل بعض العائدين من حج هذا العام عن الحاجة لفحوصات كوفيد أو العزل عند عودتهم إلى أهاليهم، بما أن جميع الحجاج والعاملين في الحج حصلوا على لقاحات "كوفيد"، فلا حاجة للفحص أو العزل إذا لم تظهر أعراض خلال الأسبوعين التي تلي انتهاء المناسك".