شكرا لمتابعة خبر عن مدير عام هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الرياض يتفقد العمل الميداني في عيد الأضحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات بجولات ميدانية على العمل الميداني في الأسواق والمجمعات التجارية بمدينة الرياض وفق الخطة الميدانية المعتمدة لإجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٤٢هـ

وتهدف الجولة الميدانية إلى متابعة سير العمل والوقوف مع الأعضاء في الميادين بشطريه التوعوي والميداني.

والتقى "الشبانات" خلال الجولة بالأعضاء المكلفين، وحثهم على تكثيف الجهد وتقديم النصح والتوجيه والكلمة الطيبة، مؤكداً على أهمية التواصل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع وقوع المخالفات والحيلولة دون حدوثها.

وأشاد "الشبانات" بالمتابعة والتوجيهات الدئمة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -وفقه الله- للرفع من مستوى الأداء وإظهار دور الهيئة بالصورة اللائقة التي تحقق تطلعات وتوجيهات حكومتنا الرشيدة وفقها الله.

وقد رافق فضيلته في الجولة مساعد مدير عام منطقة الرياض الشيخ محمد بن زيد التميمي ورئيس هيئة الرياض الشيخ د . محمد بن عبدالله القرني.