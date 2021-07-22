رئاسة شؤون الحرمين تعلن نجاح خطة طواف الإفاضة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام، أسامة بن منصور الحجيلي، الخميس، نجاح خطة طواف الإفاضة والتي أتت على مرحلتين من خلال اليوم العاشر والحادي عشر من ذي الحجة.

وقال الحجيلي، في بيان صادر اليوم عن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إن خطة طواف الوداع تأتي على مرحلتين خلال يومي الثاني عشر والثالث عشر، وروعي في ذلك تهيئة أدوار صحن المطاف ومطاف الدور الأرضي والأول، والبالغ عددها ٢٥ مسارًا بصحن المطاف، و4 مسارات بالدور الأرضي، و5 مسارات بالدور الأول، وتخصيص مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة، وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية.

ولفت إلى بدء المرحلة الأولى لطواف الوداع للمتعجلين لليوم الثاني عشر من ذي الحجة من خلال ثلاث نقاط تجمع (نقطة تجمع الشبيكة، نقطة تجمع كدي، نقطة تجمع أجياد).

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين أن ذلك يأتي ضمن جهود المملكة لإنجاح موسم حج هذا العام 1442هـ؛ وتسخيرها كل الإمكانات البشرية والتقنية وتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام، ومع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.

وتشرف وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام، ممثلة في الإدارة العامة للحشود والتفويج على عملية التفويج، والتي تحرص على تقديم منظومة من الخدمات المتكاملة والتطبيقات في معايير التباعد العالمية بالمسجد الحرام، والتي تسعى لزيادة الحرص على سلامة الحجاج، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي بالمسجد الحرام.