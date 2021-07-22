بالفيديو.. «الدفاع» تشارك بطائرات عمودية ونفاثة للإخلاء الطبي في الحج

الرياض - محمد عبدالله - تشارك وزارة الدفاع، ممثَلة في الإدارة العامة للخدمات الطبية، على مدار الساعة بطائرات إخلاء طبي جوي في حج هذا العام 1442هـ.

وتساند وزارة الدفاع جهود هيئة الهلال الأحمر السعودي بطائرات عمودية داخل المشاعر، إضافة إلى طائراتٍ نفاثة بكامل جاهزيتها في مطار الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة في حال الحاجة لنقل حالات خارج المنطقة، وفق خطة شاملة وإجراءات احترازية، تتناسب مع الوضع الحالي الذي يشهد استمرار جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19».

وتستمر طائرات الإخلاء الطبي الجوي في عملياتها اليومية لنقل المرضى، ونقل الأعضاء، وفِرق زراعة الأعضاء، إضافة إلى مشاركاتها في خدمة ضيوف الرحمن، مع استعداد تام لتلبية النداء لعمليات الإخلاء بأقصر مدة ممكنة.