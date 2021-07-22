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بالفيديو.. حاجة تفيض مشاعرها فرحًا لأداء مناسك الحج: ولدت من جديد

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الرياض - محمد عبدالله - لم تتمالك حاجة سعودية مشاعرها، بعد أدائها مناسك الحج لهذا العام، فرحًا بأداء الفريضة، وقالت إنها ولدت من جديد، مؤكدة أن لو لم تفعل إلا ما يتم بداخل الحرمين لكفاها.

 ووجهت الحاجة، خلال لقائها مع قناة «الإخبارية»، الشكر للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير ، مشيرة إلى أن ما قاموا به لا تستطيع الدول لو اجتمعت القيام به.

وتمنت الحاجة أن يديم على المملكة الأمن والأمان، قائلة للناس المغرضة التي تريد الإرجاف إن أهالي المملكة في نعمة ومحسودين عليها، وإنه بالشكر تدوم النعم، مؤكدة أن السعودية لو لم تفعل إلا ما يتم بداخل الحرمين لكفاها، خاتمة بالدعاء لأهلها ولوالدها بالشفاء.  

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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