8622 ذبيحة استقبلتها مسالخ جدة النظامية ثاني أيام العيد

استقبلت مسالخ أمانة محافظة جدة، خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك من العام الحالي (8,622) ذبيحة تم ذبحها في ثلاثة مسالخ بإشراف الأمانة.
وأوضح مدير إدارة المسالخ رائد المطيري أن مسلخ جدة الرئيسي استقبل (5678) أضحية، فيما بلغت الأضاحي في مسلخ سوق الأنعام (2421) أضحية، كما تم ذبح (523) أضحية في مسلخ السبيل.
وأشار المطيري إلى أن مسالخ الأمانة واصلت استقبال الاضاحي لليوم الثاني وسط انسابية ومرونة في تنظيم اعمال البرنامج الموسمي في جميع المواقع سعياً لخدمة أكبر شريحة من سكان المحافظة بشكل سلس ومريح بمساندة ودعم بلديات وإدارات الأمانة، بتخصيص رابطاً لـ طلبات تصاريح الذبح المؤقت داخل المطابخ المرخصة إلكترونيا.
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