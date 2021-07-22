مركز أبرق الرغامة يشهد أولى عروض صيف 2021

ضمن صيف 2021 والذي انطلقت فعالياته أمس الأربعاء بمركز الملك عبد العزيز الثقافي (أبرق الرغامة) شهد مسرح الأمانة عرض مسرحية "شقة الافندية" بالتعاون مع أسرة فرقة "شغف" والتي ناقشت عددا من قضايا المجتمع بأسلوب كوميدي وتأتي المسرحية ضمن أربع فعاليات متنوعة تشمل أمسيات شعرية ومسرحيات بالإضافة للأنشطة التشكيلية.

وأوضح مدير عام خدمة المجتمع ماجد عمر السلمي أن سكان وزوار جدة وعلى مدى قرابة الشهر سيكونون على موعد مع امسيات صيف 2021 والتي تتضمن امسيات شعرية ومسرحيات بالإضافة للأنشطة التشكيلية حيث يستمر عرض مسرحية "شقة الافندية" اليوم الخميس بالإضافة لـ أمسية شعرية فيما يشهد مسرح أبرق الرغامة عرض مسرحية "المطلوبين" في الثالث والعشرون من شهر محرم المقبل، كذلك فعالية "ساعة فن" النسائية التي تنطلق في الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة الحالي وتستمر حتى الخامس والعشرين من شهر محرم والتي تهدف لـ دعم المواهب والمهارات الابداعية في جانب الرسم.

وأشار السلمي إلى أن دخول الفعاليات مجاناً خلال الفترة من الخامسة مساءً حتى الثانية عشر صباحاً مضيفاً أنه لن يسمح الدخول لغير المحصنين مع إبراز تطبيق "توكلنا" عند الدخول.