وأوضح مدير عام خدمة المجتمع ماجد عمر السلمي أن سكان وزوار جدة وعلى مدى قرابة الشهر سيكونون على موعد مع امسيات صيف 2021 والتي تتضمن امسيات شعرية ومسرحيات بالإضافة للأنشطة التشكيلية حيث يستمر عرض مسرحية "شقة الافندية" اليوم الخميس بالإضافة لـ أمسية شعرية فيما يشهد مسرح أبرق الرغامة عرض مسرحية "المطلوبين" في الثالث والعشرون من شهر محرم المقبل، كذلك فعالية "ساعة فن" النسائية التي تنطلق في الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة الحالي وتستمر حتى الخامس والعشرين من شهر محرم والتي تهدف لـ دعم المواهب والمهارات الابداعية في جانب الرسم.
وأشار السلمي إلى أن دخول الفعاليات مجاناً خلال الفترة من الخامسة مساءً حتى الثانية عشر صباحاً مضيفاً أنه لن يسمح الدخول لغير المحصنين مع إبراز تطبيق "توكلنا" عند الدخول.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز أبرق الرغامة يشهد أولى عروض صيف 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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