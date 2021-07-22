إطلاق 7 برامج تدريبية للمعلمين والمعلمات الأسبوع المقبل ‏

تنطلق خطة التدريب على المسارات التطويرية لـ وزارة التعليم في الأسبوع القادم بأهداف متسقة مع الخطة التطويرية النوعية لمنظومة التعليم في المملكة العربية السعودية

‏ويعتمد المشروع على أحدث النظريات المعرفية والاستراتيجيات التدريسية والتقنية الرقمية والخبرات التعليمية والتجارب الدولية في تدريب المعلمين أثناء الخدمة في بعض الدول المتقدمة في المجال، بعد تكييفها لتناسب واقع النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية.

‏يرتكز تطوير المعلمين والمعلمات في جميع المسارات على المجال التربوي العام من خلال الاختيار من سبع برامج وهو ما يعادل (16) ساعة يتم التدريب عليها من (4) إلى (٥) أيام تدريبية.

‏1. تطوير معلمات رياض الأطفال لتدريس مسار ( الصفوف الأولية) (معلم صف) في مجال التخصص من خلال ست برامج تدريبية وهو ما يعادل (48) ساعة يتم التدريب عليها خلال (12) يوماً تدريبيا.

‏2. تطوير معلمي ومعلمات (تخصص علوم) لتدريس مسار(العلوم الطبيعية) في مجال التخصص من خلال اختيار عدد من البرامج وهو ما يعادل (80) ساعة يتم التدريب عليها خلال (20) يوماً تدريبيا.

‏3. تطوير معلمي ومعلمات (تخصص رياضيات) لتدريس مسار (الرياضيات) في مجال التخصص

من خلال اختيار عدد من البرامج المحددة وهو ما يعادل (80) ساعة يتم التدريب عليها خلال (20) يوماً تدريبيا.

‏4. تطوير معلمي ومعلمات (تخصص اللغة العربية والعلوم الشرعية) لتدريس مسار (العلوم الشرعية) في مجال التخصص من خلال (3 ) برامج تدريبية الزامية ما يعادل (11) يوم تدريبي و(44) ساعة تدريبية.

‏5. تطوير معلمي ومعلمات (تخصص اللغة العربية والعلوم الشرعية) لتدريس مسار (اللغة العربية) بواقع (60) ساعة تدريبية، يتم التدريب عليها خلال (15) يوماً تدريبيا.

‏6. تطوير معلمي ومعلمات (تخصص اللغة العربية والعلوم الشرعية والدراسات الاجتماعية) لتدريس مسار(الدراسات الاجتماعية) في مجال التخصص من خلال اختيار عدد من البرامج بما يعادل (28) ساعة تدريبية يتم التدريب عليها من خلال(7) أيام تدريبية.

‏7. تطوير معلمي ومعلمات (تخصص لغة عربية وعلوم شرعية والدراسات الاجتماعية)لتدريس مسار (التربية البدنية) في مجال التخصص من خلال الاختيار من البرامج التالية بما يعادل (80) ساعة تدريبية، يتم التدريب عليها من خلال (20) يوماً تدريبيا.