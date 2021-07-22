ارتفاع أسعار الذهب في سوريا مساء اليوم (آخر تحديث)

محمد الفلاح - الخميس 22 يوليه 2021

ارتفعت أسعار الذهب في سوريا مساء اليوم الخميس 22 يوليو 2021، بالرغم من انخفاض أسعار المعدن النفيس عالميا.



وزاد سعر جرام الذهب عيار 24، إلى نحو 186.598 ألف ليرة للشراء، 189.496 للبيع.

وصعد جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالأسواق السورية)، إلى نحو 163.346 ألف ليرة للشراء، و 165.883 ألف ليرة للبيع.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا، إلى نحو 140.094 ألف ليرة للشراء، و 142.269 ألف ليرة للبيع.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 118.586 ألف ليرة للشراء، و120.427 ألف ليرة للبيع.

وزاد سعر الأوقية (الأونصة) في سوريا، إلى نحو 5.813 مليون ليرة للشراء، و5.903 مليون ليرة للبيع.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) إلى نحو 1.307 مليون ليرة للشراء، و1.328 مليون ليرة للبيع.

تراجعت أسعار الذهب، في تعاملات الخميس، بالبورصات العالمية، لتحوم قريبا من أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، تحت ضغط ارتفاع الدولار وانتعاش الشهية للمخاطرة.

وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2% إلى 1799.18 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أقل مستوى له منذ 12 يوليو/تموز الجاري عند 1793.59 دولار الجلسة السابقة.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% لتسجل 1799.20 دولار للأوقية.

وقالت مارجريت يانج، المحللة لدى "ديلي إف.إكس":" أسعار الذهب تحت ضغط لأن الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في 3 أشهر والأسهم الأمريكية انتعشت لليوم الثاني، مما يعني أن المتعاملين يتغاضون عن بواعث القلق حيال الفيروس و يعاودون التداول على أساس التضخم".