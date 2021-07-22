جامعة نجران تفتح باب القبول الاحتياطي للمرحلة الثانية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-22

متابعات الخليج 365 - واس

تبدأ جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل الاثنين القادم استقبال طلبات القبول للمرحلة الثانية “القبول الاحتياطي” في الجامعة للعام الجامعي 1443 هـ حسب المقاعد المتاحة لمدة 9 أيام.

شروط القبول الاحتياطي جامعة نجران

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أن التقديم على القبول الاحتياطي سيكون عبر البوابة الإلكترونية للجامعة، مشيراً إلى أن النتائج ستُعلن السبت 28 من الشهر الجاري، مشيراً إلى أن الجامعة تُتيح عبر هذه المرحلة الفرصة لمن لم يتم قبولهم في المرحلة الرئيسية في حال انسحاب بعض المتقدمين في القبول الرئيسي وعدم إكمال إجراءاتهم، وذلك حسب المقاعد الشاغرة.

وكانت الجامعة أعلنت نتائج المقبولين على المرحلة الرئيسية، إذ تجاوز عدد المقبولين 6000 طالب وطالبة.

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