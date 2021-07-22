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جريان شعيب خشم العان في الرياض بشدة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-22

جريان شعيب خشم العان في الرياض بشدة

متابعات الخليج 365 - الرياض

وثق مقطع فيديو متداول جريان سيول الرياض اليوم الخميس وتحديدًا عند الأطراف الجنوبية الشرقية من شعيب خشم العان.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة واستمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة). فيما تتكون سحب رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنورة).
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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