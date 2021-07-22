الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-22

الحصيني : أمطار غزيرة وسيول متوقعة على جازان وعسير .. ابتعدوا عن الأودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد جازان وعسير أمطارًا غزيرة خلال الساعات المقبلة داعيًا إلى الابتعاد عن الأودية بسبب السيول المتوقعة.

حالة الطقس في جازان وعسير

وقال الحصيني : السحب الرعدية الممطرة تتوالى على منطقتي جازان وعسير واليمن بأمطار من غزيرة لغزيرة جدًا آمل الابتعاد عن الأودية في تلك المناطق.

وتابع : متوقع سيول قوية ومتوقع استمرار الحالة الممطرة تروية عليها مع متابعة ما تصدره الجهات المختصة من توجيهات.

تنبيه من الأرصاد

من جهة أخرى أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متفاوتة الغزارة على المرتفعات الجبلية بمنطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان للسيول، على محافظات الدائر، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

ووفقًا للمركز فإن الحالة ستستمر – بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

شبه انعدام في الرؤية

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل، بالإضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

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