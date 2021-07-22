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شكرا لقرائتكم السعودية تعزي الصين في ضحايا الفيضانات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-22
عبرت وزارة الخارجية عن تضامن المملكة العربية السعودية مع جمهورية الصين الشعبية جراء الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان وسط الصين، وخلفت وفيات ومصابين ومفقودين.
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السعودية تعزي الصين في ضحايا الفيضانات
خلفت وفيات ومصابين ومفقودين
متابعات الخليج 365 - واس
عبرت وزارة الخارجية عن تضامن المملكة العربية السعودية مع جمهورية الصين الشعبية جراء الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان وسط الصين، وخلفت وفيات ومصابين ومفقودين.
وأعربت الوزارة عن خالص تعازي ومواساة المملكة لذوي المتوفين، ولحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة، مع تمنياتها بالنجاة للمفقودين، وبالشفاء العاجل للمصابين.
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