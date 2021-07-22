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تنظيم وانسيابية في حركة الحجيج فوق جسر الجمرات

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-22

تنظيم وانسيابية في حركة الحجيج فوق جسر الجمرات

وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية

متابعات الخليج 365 - الرياض

يواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم، رمي الجمرات الثلاث، في ثاني أيام التشريق، تحفهم عناية الله ورعايته، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية، وتحقيق التباعد المكاني بين الحجيج، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمتهم.

تنظيم وانسيابية في حركة الحجيج فوق جسر الجمرات - متابعات الخليج 365

 

وتمت عملية تفويج الحجيج عبر جسر الجمرات بنجاح وانسيابية كبيرة حيث بذلت الجهات المعنية جهودًا غير عادية في تحديد مسارات الدخول والخروج والوصول إلى الحرم المكي لأداء طواف الوداع لمن تعجل من ضيوف الرحمن.

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تنظيم وانسيابية في حركة الحجيج فوق جسر الجمرات - متابعات الخليج 365 رمي الجمرات ثاني أيام التشريق
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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