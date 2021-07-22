تنظيم وانسيابية في حركة الحجيج فوق جسر الجمرات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

يواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم، رمي الجمرات الثلاث، في ثاني أيام التشريق، تحفهم عناية الله ورعايته، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية، وتحقيق التباعد المكاني بين الحجيج، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمتهم.

وتمت عملية تفويج الحجيج عبر جسر الجمرات بنجاح وانسيابية كبيرة حيث بذلت الجهات المعنية جهودًا غير عادية في تحديد مسارات الدخول والخروج والوصول إلى الحرم المكي لأداء طواف الوداع لمن تعجل من ضيوف الرحمن.



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