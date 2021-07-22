الحجاج المتعجلون يودعون منى بالدعاء والدموع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ودع حجاج بيت الله الحرام المتعجلون منى أمس بالدعاء والدموع بعد أن رموا في ثاني أيام التشريق الجمرات الثلاث تحفهم عناية الله ورعايته، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية، وتحقيق التباعد المكاني بين الحجيج، حفاظا على سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمتهم. وجاءت تحركات الحجاج نحو الجمرات لرمي الجمرات الثلاث، وفق خطة تفصيلية إجرائية ووقائية؛ لإنهاء جميع مراحل رمي الجمرات بشكل آمن صحيا، بوضع مسارات محددة تحدد حركة الحجيج، إضافة إلى الملصقات الأرضية الإرشادية لترتيب توافد الحجيج في رمي جمارهم، بمتابعة ميدانية مباشرة من وزارة الحج والعمرة، وبتنسيق كامل مع القطاعات الأمنية والمدنية ذات العلاقة المشاركة في موسم حج 1442هـ، وبعد الانتهاء من الرمي في مشعر منى توجه ضيوف الرحمن من المتعجلين إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع.



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