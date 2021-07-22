خلو الحج من تفشيات كورونا والأمراض الوبائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة نجاح خطة الحج الصحية لحج هذا العام 1442هـ، وخلوه من تفشيات فيروس كورونا وغيره من الأمراض الوبائية الأخرى.

ورفع الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على اهتمامهما وحرصهما الشديد على توفير جميع السبل والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم نسك الحج بأجواء مريحة وآمنة.

وقال "انطلاقا من حرص القيادة الحكيمة في الحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام؛ فقد استعدت وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي لحج هذا العام 1442هـ عبر منظومة متكاملة من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة، شملت مجموعة من المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات إسعاف عالية التجهيز، تشرف عليها طواقم طبية وفنية وإدارية تضم كوادر مؤهلة ومدربة على العمل في موسم الحج، وبذلت جميع القطاعات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن جهودا كبيرة لتنفيذ خطة الحج الصحية، لضمان سلامتهم ومنع انتشار العدوى بينهم في ظل الجائحة".

وأكد الربيعة أن الجهود المبكرة والإجراءات الاحترازية في التعامل مع الوضع الصحي للجائحة خلال موسم حج هذا العام الذي استدعى اقتصار أداء الحج على 60 ألف حاج من مستكملي اللقاح، أسهمت في الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج، معربا عن شكره للحكومة الرشيدة لدعمها غير المحدود للوزارة ومنسوبيها وجميع قطاعات الدولة العاملة خلال موسم الحج، داعيا الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعيدهم إلى أهليهم سالمين غانمين.