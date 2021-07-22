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قال وكيل وزارة الصحة للصحة الوقائية واستشاري الأمراض المعدية، د. عبدالله عسيري: إن الحجاج العائدين لأهاليهم من موسم هذا العام؛ لا يحتاجون إلى عزل أنفسهم كبروتوكول وقائي خشية حملهم فيروس كورونا.
وأوضح "عسيري" أن جميع الحجاج والعاملين في موسم هذا الحج 1442هـ حصلوا على لقاحات كوفيد-19، فلا حاجة للفحص أو العزل إذا لم تظهر على الشخص أعراض الإصابة بالفيروس خلال الأسبوعيْن بعد انتهاء المناسك.
وفي السياق ذاته، يرى الدكتور "عسيري" أن المتحور "دلتا" من فيروس كورونا أعاد الحسابات، وجعل استكمال الجرعتين ضرورة؛ حيث إن المناعة من العدوى الطبيعية لم تعد كافية، ولا تغني عن استكمال اللقاحات.
وأضاف: الدول التي وفرت اللقاحات لمعظم سكانها، جعلت أسوأ ما في الجائحة يصبح من الماضي، ولن نشهد عودة لموجات المرض الشديد والوفيات.
22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442 06:57 PM
قال: متحور "دلتا" سيجعل استكمال الجرعتين ضرورة"عسيري": لا حاجة لعزل الحاج العائد.. إلا في حالة واحدة
قال وكيل وزارة الصحة للصحة الوقائية واستشاري الأمراض المعدية، د. عبدالله عسيري: إن الحجاج العائدين لأهاليهم من موسم هذا العام؛ لا يحتاجون إلى عزل أنفسهم كبروتوكول وقائي خشية حملهم فيروس كورونا.
وأوضح "عسيري" أن جميع الحجاج والعاملين في موسم هذا الحج 1442هـ حصلوا على لقاحات كوفيد-19، فلا حاجة للفحص أو العزل إذا لم تظهر على الشخص أعراض الإصابة بالفيروس خلال الأسبوعيْن بعد انتهاء المناسك.
وفي السياق ذاته، يرى الدكتور "عسيري" أن المتحور "دلتا" من فيروس كورونا أعاد الحسابات، وجعل استكمال الجرعتين ضرورة؛ حيث إن المناعة من العدوى الطبيعية لم تعد كافية، ولا تغني عن استكمال اللقاحات.
وأضاف: الدول التي وفرت اللقاحات لمعظم سكانها، جعلت أسوأ ما في الجائحة يصبح من الماضي، ولن نشهد عودة لموجات المرض الشديد والوفيات.
، "عسيري": لا حاجة لعزل الحاج العائد.. إلا في حالة واحدة ،
المصدر : الخليج 365
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