، المملكة تتضامن مع الصين جراء الفيضانات ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعدما اجتاحت مقاطعة خنان وخلفت وفيات

عبرت وزارة الخارجية عن تضامن المملكة العربية السعودية مع جمهورية الصين الشعبية جراء الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان وسط الصين، وخلفت وفيات ومصابين ومفقودين.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازي ومواساة المملكة لذوي المتوفين، ولحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة، مع تمنياتها بالنجاة للمفقودين، وبالشفاء العاجل للمصابين.