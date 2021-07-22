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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع "سيارات" في جمرك الخفجي، يوم الأحد 22/ 12/ 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.
وقالت الهيئة عبر حسابها على موقع "تويتر": تعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع "سيارات" في جمرك الخفجي، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.
وأضافت: يُشترط للدخول في المزاد التقيُّد بالضوابط؛ وهي دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدّق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإخراج السيارات من الجمرك، ودفع كامل القيمة، ودفع عمولة السعي وقدرها 2,5%، علاوة على قيمة البيع.
وأردفت: يجب على المشتري إخراج السيارات المُباعة خلال خمسة أيام للسيارات برسم الوارد، و20 يومًا للسيارات برسم الصادر.
وأشارت إلى أنه سيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثَم عرضها للبيع مرة أخرى.
ودعت الهيئة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "تطبيق توكلنا"، والتباعد، والكشف عن الحرارة، والحد الأدنى للتجمعات، حسب توجيهات وزارة الصحة.
وأكدت أنه يُشترط لحضور المزاد التسجيل المُالخليج 365 لدى الجمرك.
22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442 06:21 PM
يُشترط دفع تأمين 50 ألف ريال بشيك مصدّق باسم الهيئة"الزكاة": إقامة مزاد علني لبيع "سيارات" في جمرك الخفجي
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع "سيارات" في جمرك الخفجي، يوم الأحد 22/ 12/ 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.
وقالت الهيئة عبر حسابها على موقع "تويتر": تعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع "سيارات" في جمرك الخفجي، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.
وأضافت: يُشترط للدخول في المزاد التقيُّد بالضوابط؛ وهي دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدّق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإخراج السيارات من الجمرك، ودفع كامل القيمة، ودفع عمولة السعي وقدرها 2,5%، علاوة على قيمة البيع.
وأردفت: يجب على المشتري إخراج السيارات المُباعة خلال خمسة أيام للسيارات برسم الوارد، و20 يومًا للسيارات برسم الصادر.
وأشارت إلى أنه سيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثَم عرضها للبيع مرة أخرى.
ودعت الهيئة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "تطبيق توكلنا"، والتباعد، والكشف عن الحرارة، والحد الأدنى للتجمعات، حسب توجيهات وزارة الصحة.
وأكدت أنه يُشترط لحضور المزاد التسجيل المُالخليج 365 لدى الجمرك.
، "الزكاة": إقامة مزاد علني لبيع "سيارات" في جمرك الخفجي ،
المصدر : الخليج 365
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