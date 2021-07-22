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السعودية | المملكة تعبر عن تضامنها مع جمهورية الصين الشعبية جراء الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 9 ثواني - 6:29 مساءً, 22 يوليو 2021 م

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عبرت وزارة الخارجية عن تضامن المملكة العربية مع جمهورية الصين الشعبية جراء الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان وسط الصين، وخلفت وفيات ومصابين ومفقودين.
وأعربت الوزارة عن خالص تعازي ومواساة المملكة لذوي المتوفين، ولحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة، مع تمنياتها بالنجاة للمفقودين، وبالشفاء العاجل للمصابين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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