السعودية | بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لـ 9,336 مستفيداً خلال شهر يونيو

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قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 9,336 مستفيدا خلال شهر يونيو 2021م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 2,777 مستفيدا، وعيادة الباطنية 1,554 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 563 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 1,311 مريضا، وقسم التوعية والتثقيف 2,615 مراجعا، وقسم الجراحة والتضميد 516 مستفيدا.

كما استفاد من قسم المختبر 2,459 مستفيدا، وقسم الأشعة 861 مستفيدا، وقسم الخدمات التمريضية 3,495 فردا، وقسم الإحالة الطبية 23 مستفيدا، وقسم التوليد 24 حالة، وقسم نقل الدم 4 مستفيدين، فيما صُرفت الأدوية لـ 6,632 فردا، ونفذ 19 نشاطا للتخلص من النفايات.