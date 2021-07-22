السعودية | الأمير فيصل بن خالد يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، مؤكداً أن ذلك يعكس مدى قدرة المملكة وحرصها على تحمل تلك المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية بجهود جبارة وقيادة حكيمة سعت لتخطيط مسبق وتنفيذ محكم لتسهيل فريضة الحج بسلاسة ويسر.

وسأل سموه المولى -عز وجل- أن يكتب هذه الجهود العظيمة في خدمة حجاج بيت الله في ميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله -، وأن يتقبل من الحجاج حجهم ويمنّ عليهم بالقبول والإحسان، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها وأن يقيها من كل سوء ومكروه، وأن يعمّ الخير والسلام أرجاء بلاد المسلمين.