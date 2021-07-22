شكرا لقرائتكم خبر عن "السديس" يُعلن تميز موسم الحج ونجاح خطته بكامل محاورها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز نجاح وتميز موسم الحج واستثنائيته ونجاح خطة الرئاسة بكامل محاورها لحج لهذا العام.

وقال السديس: عملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لضمان عمليات تفويج منظمة ومدروسة بعناية؛ حفاظًا على سلامة الحجيج، وقد طبقت البروتوكولات الصحية الموصى بها من قبل وزارة الصحة، كما تابعت عبر فرقٍ ميدانية الالتزام بها.

مؤكداً أن الرئاسة ستباشر عقب انتهاء الموسم استعدادها للمواسم القادمة، مع استمرار عمليات التعقيم المكثفة، وحرصها البالغ لمنع وصول الفايروس إلى الحرمين الشريفين، كما ستواصل تقديم خدماتها الإرشادية والتوجيهية من دروس ومحاضرات عبر العديد من المنصات التقنية.