اخبار السعوديه

المرأة السعودية تسجل حضورًا مميزًا لإنجاح موسم الحج

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم المرأة تسجل حضورًا مميزًا لإنجاح موسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-22

المرأة السعودية تسجل حضورًا مميزًا لإنجاح موسم الحج

بقطاعات الدفاع المدني والجوازات والأمن العام

متابعات الخليج 365 - واس

حققت المشاركات النسائية حضوراً مميزاً من خلال إسهاماتها في الأعمال الأمنية في موسم الحج لهذا العام، و جاءت مشاركتها امتداداً لأعمالها منذ القدم والتي تقدمها خدمة للمجتمع في شتى المجالات.

موسم الحج

وبرزت تلك الأعمال خلال موسم الحج هذا العام، في العديد من قطاعات وزارة الداخلية منها الدفاع المدني والجوازات والأمن العام بمختلف مديرياته وقطاعاته ، حيث شاركت المجندات في التنظيم والتفتيش والرقابة والمتابعة الميدانية والترجمة واستقبال البلاغات وغيرها من الأعمال الأخرى.

المرأة السعودية تسجل حضورًا مميزًا لإنجاح موسم الحج - متابعات الخليج 365

 

تمكين المرأة في كافة القطاعات

ودعمت حكومة خادم الحرمين الشريفين حضور المرأة في مختلف المجالات، ومكنتها في السلك الأمني لتكون شريكة في صناعة التحول الذي تشهده المملكة ، انطلاقً من رؤية المملكة 2030، التي أكدت ” أن المرأة تعد عنصرًا مهمًّا من عناصر قوة المملكة، وستستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لها لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد بتوفير العوامل التي تساعد على تمكينها، من إرادة سياسية، وإمكانات اقتصادية، ووعي مجتمعي بأهمية دور المرأة في التنمية”.

النساء الحج

 

وأسهمت المجندات خلال موسم الحج لهذا العام في تعزيز الأمن في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة ومباشرة أعمال السلامة في مخيمات الحجاج ومنشآت العاملين على خدمتهم.

النساء الحج
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا