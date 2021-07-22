 6 علامات وأعراض لمقاومة الأنسولين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-22

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أوضح استشاري غدد الصماء والسكري الدكتور فائز حسن، أن مقاومة الأنسولين هي حالة مرضية تنتج عن ضعف فعالية هرمون الأنسولين في تقليل مستوي السكر في الدم، مما يؤدي إلى تراكم وارتفاع السكر في الدم، وبالتالي يفرز الجسم مزيد من الأنسولين لتعديل الوضع، وإذا ما لم تستجيب الخلايا للأنسولين يؤدي في النهاية إلي الإصابة بمرض السكر النوع الثاني.

تنظيم دخول سكر:

وقال في تصريحات لـ ” متابعات الخليج 365“، إن هرمون الأنسولين يتم إفرازه من البنكرياس وهو المسؤول عن تنظيم دخول سكر الدم إلى خلايا وأنسجة الجسم، فإذا كان الشخص يعاني من مقاومة الأنسولين ، يتوقف جسمه عن الاستجابة للأنسولين بالطريقة التي يجب أن يقوم بها، مما يزيد من مستويات السكر في الدم، ونتيجة لذلك، يضطر البنكرياس إلى إنتاج المزيد من الأنسولين للحصول على مستوى متوازن لسكر الدم في الجسم.

علامات وأعراض المقاومة:

وعن علامات وأعراض المقاومة مضى قائلًا: لن يظهر على الجسم أي أعراض لمقاومة الأنسولين في البداية، لكن بعض الأشخاص قد يشكو من التعب، إذ قد تؤدي مقاومة الأنسولين إلى ظهور عدة أعراض منها:

زيادة الوزن، إذ تجعل مقاومة الأنسولين بالجسم صعوبة على التحكم في مستويات السكر في الدم، والتي تزيد من فرص اكتساب المزيد من الكيلوجرامات.

انخفاض مستويات الكوليسترول وارتفاع الدهون الثلاثية، فالأنسولين يحفز امتصاص الجلوكوز من قبل خلايا الكبد والعضلات والأنسجة الدهنية، مقاومة الأنسولين للجسم لا تسمح بفعل الشيء نفسه، مما يؤدي إلى انخفاض الكوليسترول الجيد وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية.

ارتفاع ضغط الدم، فمقاومة الأنسولين تقلل الاتصال بين الخلايا في الجسم، بما في ذلك إشارات تنظيم ضغط الدم وبالتالي قد يؤدي على ارتفاع ضغط الدم.

أمراض القلب والأوعية الدموية، إذ وجدت دراسة نشرت في دورية جمعية القلب الأمريكية أن النساء المصابات بمقاومة الأنسولين لديهن خطر أعلى للإصابة بأمراض القلب، كما أنها تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ظهور بقع داكنة على بعض مناطق الجسم، فالأشخاص المصابون بهذا المرض قد يصابون بحالة جلدية حيث تظهر بقع مخملية داكنة على الظهر والرقبة والفخذ والإبط.

العطش الشديد أكثر من المعتاد.

مواجهة مقاومة الإنسولين:

وأشار إلى أن أهم النصائح الموجهة لأفراد المجتمع هي تناول الطعام الصحي، فاختيار الأطعمة التي تفيد الصحة العامة أمر مهم للغاية للأشخاص الذين لديهم مقاومة للأنسولين، إذ يجب تجنب الكربوهيدرات المكررة والقمح والأطعمة الالتهابية والسريعة، وتناول فقط الأطعمة الغنية بالبروتين بدلًا من ذلك للتحكم في مستويات الأنسولين، ومن النصائح الهامة أيضًا ممارسة التمارين الرياضية فهي تساعد التمارين منخفضة الكثافة مثل السباحة والمشي في تقليل مقاومة الأنسولين، وتجنب المشروبات السكرية والصودا والمشروبات الغازية، وخصوصًا إذا كان الشخص يشكو من مقاومة الأنسولين.

طرق العلاج:

وخلص الدكتور حسن إلى القول، يعد الوقاية ومعالجة مقاومة الأنسولين أمرًا سهلًا، إذ تعتمد على تحسين ظروف المعيشة من نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة وغيرها، فيمكن ممارسة المشي يوميًا بشكل رياضي للتخلص من الدهون المتراكمة حول البطن ومنطقة الأرداف، والإقلاع عن التدخين، والتقليل من تناول السكريات والكربوهيدرات والنشويات، والحرص على تناول الغذاء الذي يحتوي العناصر الغذائية المفيدة مثل السمك والألبان، والأطعمة الغنية بأوميجا 3 لتقليل نسبة الدهنيات الضارة والكوليسترول في الدم، والنوم الصحي، وتجنب محاولة القلق والتوتر والاكتئاب.

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