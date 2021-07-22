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قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قبل قدوم الحجيج لأداء طواف الوداع، بتطهير وتعقيم صحن المطاف وتهيئة الأجواء لاستقبالهم لأداء مناسكهم، وسط أجواء روحانية تحفها الطمأنينة والسكينة.
وقد كثفت جهودها من خلال تطهير المسجد الحرام وتعقيمه وغسله "۱۰" غسلات يوميًّا بأكثر من "4000" عامل وعاملة، وتطهير الحواجز المحيطة بالكعبة المشرفة على مدار الساعة.
تأتي هذه الجهود والخدمات المقدمة انطلاقًا من حرص واهتمام ولاة الأمر بتوفير بيئة صحية وآمنة تُعين حجاج بيت الله الحرام على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، ومتابعة حثيثة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، سائلين المولى عز وجل أن يتمم حجهم ويتقبل منهم صالح الأعمال والأقوال.
22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442 04:54 PM
استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمنشؤون الحرمين تعقم وتطهر صحن المطاف
قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قبل قدوم الحجيج لأداء طواف الوداع، بتطهير وتعقيم صحن المطاف وتهيئة الأجواء لاستقبالهم لأداء مناسكهم، وسط أجواء روحانية تحفها الطمأنينة والسكينة.
وقد كثفت جهودها من خلال تطهير المسجد الحرام وتعقيمه وغسله "۱۰" غسلات يوميًّا بأكثر من "4000" عامل وعاملة، وتطهير الحواجز المحيطة بالكعبة المشرفة على مدار الساعة.
تأتي هذه الجهود والخدمات المقدمة انطلاقًا من حرص واهتمام ولاة الأمر بتوفير بيئة صحية وآمنة تُعين حجاج بيت الله الحرام على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، ومتابعة حثيثة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، سائلين المولى عز وجل أن يتمم حجهم ويتقبل منهم صالح الأعمال والأقوال.
، شؤون الحرمين تعقم وتطهر صحن المطاف ،
المصدر : الخليج 365
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