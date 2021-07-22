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بالفيديو.. عائلة سعودية تحقق أمنية الحاجة المغربية "مينا"

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تحدثت الحاجة المغربية "مينا" عن تحقيق العائلة التي تعمل لديها أمنيتها بأن تكون في الحج هذا العام.

وقالت الحاجة "مينا": "أنا بشتغل عند المهندس فارس فهو الكفيل لي وبفضله استطعت أن أحج هذا العام"، وفقًا لما جاء بقناة "الإخبارية".

وأضاف: "قولتله أنا ابغى اسوي عمرة وما كنت منتظرة الحج لأني بشوفه بعيد عليا ماديًا ومعنويًا وقلت إن العمرة أسهل".

وتابعت حديثها: "فاجئني بعد ذلك بالحج فهو سجلني من نفسه وقالي جهزي شنطتك هتروحي الحج وتكفل بالرحلة ماديًا أيضًا".

عائلة سعودية، الحج، العمرة، المغرب، المملكة

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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