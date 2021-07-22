شكرا لمتابعة خبر عن عسيري: متحور "دلتا" يُعيد صياغة الحسابات.. واستكمال الجرعتين أصبح ضرورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة الوقائية، الدكتور عبد الله عسيري، اليوم الخميس إن المتحور "دلتا" لفيروس " كورونا "، الذي نشأ في الهند، يعيد صياغة الحسابات.

وأوضح "عسيري" أن استكمال جرعتي اللقاح المضاد لكوفيد 19 أصبح ضرورة، مبينا أن المناعة الطبيعية من العدوى لم تعد كافية، ولا تغني عن استكمال اللقاحات.

وأشار عسيري إلى أن الدول التي وفرت اللقاحات لمعظم سكانها، قد تجاوزت أسوأ ما في الجائحة وأصبح من الماضي، ويتوقع ألا تشهد عودة لموجات المرض الشديد والوفيات.