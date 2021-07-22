شكرا لمتابعة خبر عن متحدث ‎الحج: نتوقع تعجّل 60% من الحجاج اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قال المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة المهندس هشام السعيد أنه من المتوقع تعجّل 60% من الحجاج اليوم وذلك حسب الخطط والرغبات التي وصلت لوزارة الحج والعمرة.

وأوضح السعيد أن الجهات المعنية تقوم بتنفيذ المرحلة الأخيرة من الخطط التنفيذية لموسم حج هذا العام بالتنسيق مع كافة الحجاج ذات العلاقة.

وأشار أن الخطة بدأت من الخامسة فجرا بتنفيذ رغبات المتعجلين وحسب رغبات الحجاج في رمي الجمرات الثلاثة ومن ثم التوجه إلى الحرم المكي لأداء طواف الوداع ومن ثم انتقالهم بخدمة النقل الأمن إلى مراكز التجمع عبر حافلات آمنة لانتقالهم إلى مدنهم داخل المملكة .

وأكد المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة أن عملية تفويج الحجاج للحرم المكي تسير وفق الخطط الموضوعة، مشيرا إلى أن الجهات العاملة تلبي جميع رغبات ضيوف الرحمن وجميع الخدمات المقدمة لهم، مستمرة حتى نهاية الموسم وتنفيذ المرحلة الأخيرة من خطة التفويج إلى الحرم المكي.