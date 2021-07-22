لجنة بـ«الشورى»: الأحمال المرورية المسموح بها تؤدي لسرعة تدهور طبقات الرصف

الرياض - محمد عبدالله - قالت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى، الخميس، إن الأحمال المرورية المسموح بها على طرق المملكة هي أضعاف ما تسمح به المواصفات العالمية، مما يؤدي إلى سرعة تدهور طبقات الرصف.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة عبر الاتصال المرئي، برئاسة عضو المجلس هزاع القحطاني؛ لمناقشة التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1441/1442هـ بمشاركة عدد من مسؤولي الوزارة.

واستعرض الاجتماع الإحصاءات المتعلقة بالحوادث المرورية ووصولها للمعدلات المستهدفة خلال عام التقرير.

وطرح أعضاء المجلس أعضاء اللجنة عدداً من التساؤلات والاستفسارات حول ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1441/1442هـ، فيما أجاب مسؤولو الوزارة على ما تم طرحه تمهيدا لإعداد اللجنة لتقريرها ورفعه؛ لمناقشته أمام المجلس بعد استئناف انعقاد الجلسات.