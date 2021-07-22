وزير الصحة يعلن نجاح موسم الحج صحيًا وخلوه من كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أكّد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الخميس، نجاح موسم الحج صحيًا وخلوه من فيروس كورونا والأوبئة الأخرى، مشيرًا إلى أنّ اقتصار الحج على 60 ألفاً أسهم في نجاح موسم 1442 هـ.

وقال الربيعة: «أرفع شكري وعرفاني للقيادة على اهتمامهم وحرصهم على توفيرهم كافة السبل والإمكانات لحجاج بيت الله الحرام»، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة وضعت كوادر صحية مؤهلة ومدربة لخدمة ضيوف الرحمن بحسب «الإخبارية».

يشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، كان أكد عدم تسجيل أي إصابة بكورونا بين الحجاج حتى الآن. كما أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن المرحلتين الأولى والثانية من خطط الحج اكتملتا بنجاح.

كما انتشرت طواقم من الشرطة والدفاع المدني والإسعاف داخل منشأة الجمرات أثناء تأدية الحجاج للمنسك استعدادا لمواجهة أي طارئ.

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