«الصحة» تحث على تطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار كورونا

الرياض - محمد عبدالله - حثت وزارة الصحة، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار فيروس كورونا.

ودعت الصحة، في بيان صادر عنها اليوم، الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وأعلنت، في وقت سابق اليوم، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1162) حالة مؤكدة وتعافي (1386) حالة, فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10666) حالة منها (1362) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (514446) حالة وعدد حالات التعافي (495650) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد جرى تسجيل (15) حالة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8130) حالة يرحمهم الله جميعًا.