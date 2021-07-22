4 اشتراطات على «المتاجر» ذات المبيعات السنوية فوق 375 ألف ريال اتباعها

الرياض - محمد عبدالله - قالت هيئة الزكاة والضريبة والدخل، إن هناك اشتراطات صحيحة على أصحاب المتاجر الإلكترونية اتباعها، حال تجاوزت قيمة مبيعاتهم السنوية 375 ألف ريال.

وأوضحت زاتكا، في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه على أصحاب المتاجر الإلكترونية الذين تتجاوز مبيعاتهم 375 ألف ريال سنويًا، التسجيل أولا في ضريبة القيمة المضافة، ثم عرض الشهادة الضريبية في المتجر الإلكتروني بشكل واضح ثانيًا.

وأشارت إلى أنه على أصحاب تلك المتاجر رفع الإقرارات الضريبية ثالثًا، ثم سداد الالتزامات الضريبية رابعًا.