«الحج» تنفذ المرحلة الأخيرة من «التفويج» إلى الحرم المكي

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة المهندس هشام السعيد، اليوم الخميس، إنّ الوزارة تعمل على تنفيذ المرحلة الأخيرة من خطة التفويج إلى الحرم المكي لموسم حج 1442 هـ، مشيرًا إلى أنّ عملية تفويج الحجاج تسير وفق الخطط الموضوعة.

وأضاف السعيد أنّ جميع الخدمات المقدمة للحجاج مستمرة حتى نهاية الموسم، مشيرًا إلى أنّ الجهات العاملة تلبي جميع رغبات ضيوف الرحمن. وفقا لـ«الإخبارية».

يأتي ذلك فيما واصل حجاج بيت الله الحرام اليوم، رمي الجمرات الثلاث، في ثاني أيام التشريق، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية، وتحقيق التباعد المكاني بين الحجيج، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمتهم.

ونشرت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» صورًا لحجاج بيت الله الحرام، وهم يرمون الجمرات في ثاني أيام التشريق خلال موسم حج 1442 هـ.

وكان قد جرى نقل الحجاج، إلى جسر الجمرات وفق خطة تفصيلية إجرائيًا ووقائيًا، لإنهاء جميع مراحل رمي الجمار بشكل آمن صحيًا، بوضع مسارات ملونة محددة تُحدد حركتهم، إضافة إلى الملصقات الأرضية الإرشادية لترتيب توافدهم، بمتابعة ميدانية مباشرة وتنسيق كامل مع القطاعات الأمنية والمدنية ذات العلاقة المشاركة في موسم الحج.

فيما أهديت أكياس الجمرات للحجاج بأغلفة خاصة لكل حاج بعد تعقيمها مسبقًا وفقًا للبروتوكولات الصحية، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.

وبحسب «العربية»، شهدت منشأة الجمرات انسيابية في تفويج الحجاج عبر الحافلات من مخيماتهم إلى ومن الجسر مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المكثفة لضمان أداء الحجاج رمي الجمرات الثلاث بيسر وسهولة.

فيما تعد منشأة الجمرات من أبرز المشروعات في مشعر منى، ويتكون من 5 طوابق تتوفر بها جميع الخدمات المساندة لراحة ضيوف الرحمن، ويبلغ ارتفاع الدور الواحد 12 مترًا.

وبعد رمي الجمرات في آخر أيام الحج يتوجه الحاج صوب المسجد الحرام في مكة المكرمة للطواف، بعد أن أكملت قوافل الحجاج أداء مناسكها بأركانها وواجباتها وفرائضها، وطواف الوداع هو آخر واجبات الحج التي ينبغي على الحاج أن يؤديها قبيل مغادرته.

يشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، كان أكد عدم تسجيل أي إصابة بكورونا بين الحجاج حتى الآن. كما أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن المرحلتين الأولى والثانية من خطط الحج اكتملتا بنجاح.

كما انتشرت طواقم من الشرطة والدفاع المدني والإسعاف داخل منشأة الجمرات أثناء تأدية الحجاج للمنسك استعدادا لمواجهة أي طارئ.

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