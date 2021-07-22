جامعة نجران تفتح القبول الاحتياطي للمرحلة الثانية

تبدأ جامعة نجران، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، الاثنين، استقبال طلبات القبول للمرحلة الثانية (القبول الاحتياطي) في الجامعة للعام الجامعي 1443 حسب المقاعد المتاحة، وستستمر في ذلك 9 أيام.

وأوضح وكيل الجامعة، الدكتور زهير العمري، أن التقدم للقبول الاحتياطي سيكون عبر بوابة الجامعة الإلكترونية، مشيرا إلى أن النتائج ستُعلن السبت 28 من الشهر الجاري، وأن الجامعة تُتيح عبر هذه المرحلة الفرصة لمن لم يتم قبولهم في المرحلة الرئيسية في حال انسحاب بعض المتقدمين من القبول الرئيسي، وعدم إكمالهم إجراءاتهم، وذلك حسب المقاعد الشاغرة. قد أعلنت الجامعة نتائج المقبولين بالمرحلة الرئيسية، الذين تجاوز عددهم 6000 طالب وطالبة.