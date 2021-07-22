جامعة نجران تفتح القبول الاحتياطي للمرحلة الثانية

وأوضح وكيل الجامعة، الدكتور زهير العمري، أن التقدم للقبول الاحتياطي سيكون عبر بوابة الجامعة الإلكترونية، مشيرا إلى أن النتائج ستُعلن السبت 28 من الشهر الجاري، وأن الجامعة تُتيح عبر هذه المرحلة الفرصة لمن لم يتم قبولهم في المرحلة الرئيسية في حال انسحاب بعض المتقدمين من القبول الرئيسي، وعدم إكمالهم إجراءاتهم، وذلك حسب المقاعد الشاغرة. قد أعلنت الجامعة نتائج المقبولين بالمرحلة الرئيسية، الذين تجاوز عددهم 6000 طالب وطالبة.
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