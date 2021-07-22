استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أول وفود حجاج بيت الله الحرام، لأداء طواف الوداع، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة، بمتابعة وإشراف مستمر من الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
جهزت الرئاسة، في وقت مبكر، كل الخدمات وفق الخطط المتبعة والإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية، لتيسير وتسهيل أداء ضيوف الرحمن مناسكهم، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة العاملة على خدمة حجاج بيت الله الحرام.
كانت هذه تفاصيل خبر ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.