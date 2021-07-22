ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع

استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أول وفود حجاج بيت الله الحرام، لأداء طواف الوداع، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة، بمتابعة وإشراف مستمر من الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

جهزت الرئاسة، في وقت مبكر، كل الخدمات وفق الخطط المتبعة والإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية، لتيسير وتسهيل أداء ضيوف الرحمن مناسكهم، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة العاملة على خدمة حجاج بيت الله الحرام.