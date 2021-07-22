إسهامات نسائية بارزة في تنظيم الحج

ودعمت حكومة خادم الحرمين الشريفين حضور المرأة في مختلف المجالات، ومكنتها في السلك الأمني، لتكون شريكة في صناعة التحول الذي تشهده المملكة، انطلاقًا من «رؤية المملكة 2030»، التي أكدت أن «المرأة تعد عنصرا مهما من عناصر قوة المملكة، وستستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها، وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لها، لبناء مستقبلها، والإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد بتوفير العوامل التي تساعد على تمكينها، من إرادة سياسية وإمكانات اقتصادية ووعي مجتمعي بأهمية دور المرأة في التنمية». أسهمت المجندات، خلال موسم حج هذا العام، في تعزيز الأمن بالمسجد الحرام والمشاعر المقدسة، ومباشرة أعمال السلامة في مخيمات الحجاج، ومنشآت العاملين على خدمتهم.
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