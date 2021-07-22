الحجاج يبدأون رمي جمرات ثاني أيام التشريق

جرت تحركات الحجاج وخطة التفويج نحو الجمرات وفق خطة تفصيلية إجرائية ووقائية؛ لإنهاء جميع مراحل رمي الجمرات بشكل آمن صحيًا، بوضع مسارات محددة تُحدد حركة الحجيج، بالإضافة إلى الملصقات الأرضية الإرشادية، لترتيب توافد الحجيج على رمي جمراتهم بمتابعة ميدانية مباشرة من وزارة الحج والعمرة، وتنسيق كامل مع القطاعات الأمنية والمدنية ذات العلاقة المشاركة في موسم حج 1442.
بعد الانتهاء من الرمي في مشعر «منى»، سيتوجه ضيوف الرحمن من المتعجلين إلى المسجد الحرام، لأداء طواف الوداع.
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