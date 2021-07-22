الحجاج يبدأون رمي جمرات ثاني أيام التشريق

بدأ حجاج بيت الله الحرام، اليوم ثاني أيام التشريق، في رمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية، وتحقيق التباعد المكاني بين الحجيج، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمتهم.

جرت تحركات الحجاج وخطة التفويج نحو الجمرات وفق خطة تفصيلية إجرائية ووقائية؛ لإنهاء جميع مراحل رمي الجمرات بشكل آمن صحيًا، بوضع مسارات محددة تُحدد حركة الحجيج، بالإضافة إلى الملصقات الأرضية الإرشادية، لترتيب توافد الحجيج على رمي جمراتهم بمتابعة ميدانية مباشرة من وزارة الحج والعمرة، وتنسيق كامل مع القطاعات الأمنية والمدنية ذات العلاقة المشاركة في موسم حج 1442.

بعد الانتهاء من الرمي في مشعر «منى»، سيتوجه ضيوف الرحمن من المتعجلين إلى المسجد الحرام، لأداء طواف الوداع.