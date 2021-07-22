وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيا على معظم مناطق المملكة، واستمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد، تؤدي الى جريان السيول على مناطق «نجران - جازان - عسير - الباحة - مكة المكرمة».
في حين تتكون سحب رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق «الشرقية - الرياض - القصيم - المدينة المنورة».
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر، ويصل إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
كانت هذه تفاصيل خبر الدمام الأعلى حرارة وأمطار رعدية على 5 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.