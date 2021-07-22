الدمام الأعلى حرارة وأمطار رعدية على 5 مناطق

سجلت مدينة الدمام أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم بواقع 47 درجة مئوية، في حين سجلت السودة أقل درجة بنحو 20. وعلى مستوى الرطوبة، سجلت «أبها - وادي الدواسر - ينبع - الوجه - عرفات - منى» أعلى نسبة بـ85، بينما سجلت رفحاء أقل نسبة رطوبة بـ20.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيا على معظم مناطق المملكة، واستمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد، تؤدي الى جريان السيول على مناطق «نجران - جازان - عسير - الباحة - مكة المكرمة».

في حين تتكون سحب رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق «الشرقية - الرياض - القصيم - المدينة المنورة».

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر، ويصل إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.