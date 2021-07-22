شكرا لقرائتكم خبر عن إشادات دولية بالنجاح السعودي الباهر في تنظيم موسم الحج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 22 يوليه 2021

أثبتت المملكة العربية السعودية كعادتها قدرتها على التميز وتحقيق نجاحات غير مسبوقة، خاصة في مواسم الحج في كل عام.



ونجحت السعودية، هذا العام، في تحقيق نجاح باهر لموسم الحج وسط تفشي فيروس كورونا في العالم أجمع، أثار اهتمام وإشادات دولية بجهود المملكة في تنظيم الحج.

وهنأ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

وقال في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين: "إن نجاح موسم الحج لهذا العام تحقق بفضل من الله تعالى ثم العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ممثلة بالوزارات والقطاعات كافة في المملكة، التي أسهمت بكل إخلاص وتفان في إنجاحه، لا سيما في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم بأسره جراء تفشي جائحة فايروس كورونا وتداعياتها".

وأشاد أمير دولة الكويت بأعمال التوسعة في المسجد الحرام واستحداث الخدمات التي تعود على الحجاج بالنفع وتيسير أداء المناسك، سائلا الله جل وعلا أن ينعم على المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

أجواء صحية آمنة

أشاد وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي بنجاح المملكة العربية السعودية في تنظيم مناسك الحج في أجواء صحية آمنة، رغم التحديات الاستثنائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا وتحوراته الجديدة.

وأعرب الرميحي عن الشكر والتقدير لقيادة المملكة على جهودها العظيمة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وحرصها على إقامة الشعيرة وتسهيل أداء ضيوف الرحمن مناسكهم وفق إجراءات احترازية مثالية وفرت أعلى معايير الصحة والسلامة والراحة والطمأنينة، بفضل تضافر جهود المؤسسات الأمنية والصحية كافة.

وأكد وزير الإعلام البحريني أن جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين وخدماتها الجليلة لرعاية حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف تبعث الفخر والتقدير والاعتزاز في وجدان الشعوب الإسلامية.

وأشاد رئيس مجلس علماء باكستان طاهر محمود أشرفي بنجاح موسم الحج لهذا العام 1442، معرباً عن خالص شكره وتقديره وامتنانه واعتزازه بالجهود الكبيرة والقرارات الحكيمة والخطة الشاملة التي اعتمدتها المملكة العربية السعودية لتنظيم أعمال موسم الحج الناجح لهذا العام 1442هـ.

وأكد أشرفي أن شعوب الأمة العربية والإسلامية يتابعون بكل فخر واعتزاز التوجيهات الحكيمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنظيم شؤون الحج والحجاج وحرصه على تعزيز أمنهم وسلامتهم، وهي بلا شك قرارات مباركة ومسددة تم تنفيذها بإشراف مباشر من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي يحرص على نجاح مواسم الحج الماضية وموسم هذا العام بشكل خاص نظراً للظروف بالغة الصعوبة والتعقيد وما يصاحبها من مخاطر حول تفشي جائحة كورونا كوفيد 19 على مستوى العالم.

وأشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بالإجراءات التنظيمية والوقائية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية والقدرة الفائقة على مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية التي ما تزال تفرضها جائحة فيروس كورونا، حفاظاً على سلامة ضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين على أراضيها، مهنئا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، بنجاح موسم الحج لهذا العام.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تقديره العالي ودعمه للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية والإجراءات الاستباقية والوقائية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وتطبيقها أعلى المعايير الاحترازية والتي عكست نجاح المملكة وقدرتها الفائقة على تطويع التقنيات التكنولوجية الحديثة، لتقديم خدمة متميزة مع إجراءات وقائية عالية المستوى لضيوف الرحمن والعناية بهم، وتسخير كافة الطاقات البشرية والمادية لتلبية احتياجاتهم.