شقة الأفندية أولى عروض صيف 2021 بمركز أبرق الرغامة 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

ضمن صيف 2021 والذي انطلقت فعالياته أمس الأربعاء بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي أبرق الرغامة شهد مسرح الأمانة عرض مسرحية “شقة الأفندية” بالتعاون مع أسرة فرقة “شغف” والتي ناقشت عددًا من قضايا المجتمع بأسلوب كوميدي وتأتي المسرحية ضمن أربع فعاليات متنوعة تشمل أمسيات شعرية ومسرحيات بالإضافة للأنشطة التشكيلية.

فعاليات مركز أبرق الرغامة

وأوضح مدير عام خدمة المجتمع ماجد عمر السلمي أن سكان وزوار جدة وعلى مدى قرابة الشهر سيكونون على موعد مع أمسيات صيف 2021 والتي تتضمن أمسيات شعرية ومسرحيات بالإضافة للأنشطة التشكيلية حيث يستمر عرض مسرحية “شقة الأفندية” اليوم الخميس بالإضافة لـ أمسية شعرية فيما يشهد مسرح أبرق الرغامة عرض مسرحية “المطلوبين” في الثالث والعشرون من شهر محرم المقبل، كذلك فعالية “ساعة فن” النسائية التي تنطلق في الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة الحالي وتستمر حتى الخامس والعشرين من شهر محرم والتي تهدف لـ دعم المواهب والمهارات الإبداعية في جانب الرسم.

دخول الفعاليات مجانًا

وأشار السلمي إلى أن دخول الفعاليات مجانًا خلال الفترة من الخامسة مساءً حتى الثانية عشرة صباحًا مضيفًا أنه لن يسمح الدخول لغير المحصنين مع إبراز تطبيق توكلنا عند الدخول.

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