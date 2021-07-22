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أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1162 حالة مؤكدة وتعافي 1386 حالة, فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10666 حالة منها 1362 حالة حرجة.
وحثت الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا؛ حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشددة في نفس الوقت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار فيروس كورونا.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (514446) حالة وعدد حالات التعافي (495650) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد جرى تسجيل 15 حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8130) حالة "يرحمهم الله جميعاً".
ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442 03:53 PM
طالبت بضرورة المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح"الصحة" تحث الجميع على ضرورة تطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار كورونا
أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1162 حالة مؤكدة وتعافي 1386 حالة, فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10666 حالة منها 1362 حالة حرجة.
وحثت الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا؛ حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشددة في نفس الوقت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار فيروس كورونا.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (514446) حالة وعدد حالات التعافي (495650) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد جرى تسجيل 15 حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8130) حالة "يرحمهم الله جميعاً".
ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
، "الصحة" تحث الجميع على ضرورة تطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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