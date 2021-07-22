، أمانة جدة تحبط تهريب 77 ذبيحة من المشاعر ،

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أحبطت أمانة محافظة جدة في أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، تهريب "77" ذبيحة فاسدة في ست نقاط تفتيش عبر المنافذ، واحتجزت "19" مركبة تقلّ تلك المذبوحات بطرق مخالفة وتفتقر لاشتراطات الحفظ والتخزين.
وتوزعت المضبوطات على منفذ "هدى الشام" بنطاق بلدية بريمان؛ حيث تم رصد "9" ذبائح فاسدة، و"68" ذبيحة في منفذ الكوبري الميت بنطاق بلدية الجنوب.
وقال مدير إدارة المسالخ رائد المطيري: أمانة جدة شكلت لجنة برئاسة المحافظة لمنع نقل لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة إلى مدينة جدة، بوضع نقاط تفتيش تعمل على مدار الساعة تشرف عليها البلديات الفرعية بالتنسيق مع إدارات المسالخ والنظافة وبالتنسيق مع الدوريات الأمنية.
وأكد أن الجهود والرقابة مستمرة لمنع نقل لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة إلى مدينة جدة، بوضع نقاط تفتيش تعمل على مدار الساعة تشرف عليها البلديات الفرعية ودعم إدارة المسالخ وإدارة النظافة، وذلك بالتنسيق مع مقام المحافظة وتعاون الجهات الأمنية الشرطة والمرور، ويتم دعم تلك النقاط بالعناصر البشرية والمعدات والآليات.
22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442 03:21 PM
احتجزت 19 مركبة نُقلت على متنها.. عبر منفذينأمانة جدة تحبط تهريب 77 ذبيحة من المشاعر
أحبطت أمانة محافظة جدة في أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، تهريب "77" ذبيحة فاسدة في ست نقاط تفتيش عبر المنافذ، واحتجزت "19" مركبة تقلّ تلك المذبوحات بطرق مخالفة وتفتقر لاشتراطات الحفظ والتخزين.
وتوزعت المضبوطات على منفذ "هدى الشام" بنطاق بلدية بريمان؛ حيث تم رصد "9" ذبائح فاسدة، و"68" ذبيحة في منفذ الكوبري الميت بنطاق بلدية الجنوب.
وقال مدير إدارة المسالخ رائد المطيري: أمانة جدة شكلت لجنة برئاسة المحافظة لمنع نقل لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة إلى مدينة جدة، بوضع نقاط تفتيش تعمل على مدار الساعة تشرف عليها البلديات الفرعية بالتنسيق مع إدارات المسالخ والنظافة وبالتنسيق مع الدوريات الأمنية.
وأكد أن الجهود والرقابة مستمرة لمنع نقل لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة إلى مدينة جدة، بوضع نقاط تفتيش تعمل على مدار الساعة تشرف عليها البلديات الفرعية ودعم إدارة المسالخ وإدارة النظافة، وذلك بالتنسيق مع مقام المحافظة وتعاون الجهات الأمنية الشرطة والمرور، ويتم دعم تلك النقاط بالعناصر البشرية والمعدات والآليات.
، أمانة جدة تحبط تهريب 77 ذبيحة من المشاعر ،
المصدر : الخليج 365
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