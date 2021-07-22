شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 3473 كجم لحوم مجهولة المصدر بالعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة العاصمة المقدسة 357 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبلدية اللازمة وتطبيق البروتوكولات الوقائية المتبعة.

وأوضحت بلدية العزيزية الفرعية أن الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق مخبز آلي يعمل بدون تصاريح نظامية، وضبط 17 عاملاً يعملون في أنشطة مختلقة بدون شهادات صحية، وإزالة حظيرة مواشي مخالفة داخل حي سكني، إلى جانب إتلاف 3473 كجم من اللحوم مجهولة المصدر.

فيما واصلت بلدية الشوقية الفرعية حملاتها الميدانية على الباعة المتجولين ضمن نطاقها الإشرافي، حيث أسفرت الحملات عن مصادرة 600 كجم من الخضروات والفواكه، جرى تسليمها بعد التأكد من صلاحيتها وسلامتها لجمعية حفظ النعمة وإتلاف الفاسد منها.