أمانة جدة تحبط تهريب 77 ذبيحة فاسدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أحبطت أمانة جدة في أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، تهريب (77) ذبيحة فاسدة في ست نقاط تفتيش عبر المنافذ واحتجزت (19) مركبة تقل تلك المذبوحات بطرق مخالفة وتفتقر لاشتراطات الحفظ والتخزين، وتوزعت المضبوطات على منفذ (هدى الشام) بنطاق بلدية بريمان حيث تم رصد (9) ذبيحة فاسدة، و (68) ذبيحة في منفذ الكوبري الميت بنطاق بلدية الجنوب.

جهود أمانة جدة

أوضح مدير إدارة المسالخ رائد المطيري، أن أمانة جدة شكلت لجنة برئاسة (مقام المحافظة) لمنع نقل لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة إلى مدينة جدة وذلك بوضع نقاط تفتيش تعمل على مدار الساعة تشرف عليها البلديات الفرعية بالتنسيق مع إدارات المسالخ والنظافة وبالتنسيق مع الدوريات الأمنية.

الرقابة مستمرة

وأكد المطيري أن الجهود والرقابة مستمرة لمنع نقل لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة إلى مدينة جدة، بوضع نقاط تفتيش تعمل على مدار الساعة تشرف عليها البلديات الفرعية ودعم إدارة المسالخ وإدارة النظافة وذلك بالتنسيق مع مقام المحافظة وتعاون الجهات الأمنية الشرطة والمرور، ويتم دعم تلك النقاط بالعناصر البشرية والمعدات والآليات.



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