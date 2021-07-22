مع موجة الأمطار احترسوا من البعوض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-22

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعا استشاري الصحة العامة الدكتور سعد أيمن، بالحرص على استخدام وسائل الحماية التي تمنع من تواجد أو دخول البعوض في المنزل، بعد موجة الأمطار التي شهدتها بعض المناطق.

وبين في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365 “، أن البعوض يتواجد بشكل ملحوظ، وخصوصًا في الحدائق ومناطق الأشجار بعد موجة المطر، إذ يجد بيئة هناك بيئة خصبة إذ تضع البعوضة عادة 80 إلى 200 بيضة في كل مرة، وبعد أسبوعين فقط يفقس البيض الخاص بالجيل الجديد.

أنثى البعوض تلسع:

وبين أن دراسة أوضحت أن أنثى البعوض هي من تقوم عادة بعملية اللسع وليس الذكور، كما يعتقد البعض، وأيضًا فندت الدراسة الاعتقاد السائد أن البعوض يتغذى على الدم، إذ أوضحت أن هذا أمر غير صحيح، إذ إن البعوض يتغذى على خلاصة الزهور والثمار، إذ تحتاج أنثى البعوض للدم من أجل عملية التكاثر وإنتاج البيض.

حقن اللعاب:

وأشار إلى أنه عندما تلدغ البعوضة الحاملة للفيروسات أو الطفيليات أو الديدان المسببة للأمراض أي شخص فإنها تنقلها لداخل جسمه عن طريق حقن اللعاب المحتوي على الأحياء الدقيقة بجلد الشخص، إذ يمكن منع انتقال الأمراض لشخص آخر بمكافحة البعوض، مع الإشارة إلى أن أهم الأمراض المنقولة عن طريق البعوض هي الملاريا، حمى الضنك، الحمى الصفراء، مرض شيكونغونيا، داء الفيل.

استخدام الكريمات الطاردة:

وللوقاية من لدغات البعوض والأمراض المنتقلة عن طريقه نصح الدكتور أيمن بأنه يجب مكافحة البعوض، اتخاذ الوسائل الممكنة للحماية من لدغ البعوض كارتداء ملابس ذات أكمام طويلة وتغطية الساقين في الأماكن المنتشر بها الحشرات واستخدام الكريمات الطاردة لها، ووضع شبك ضيق الفتحات على الأبواب والنوافذ لمنع دخول الحشرات، واستخدام الناموسيات الكهربائية لقتل الناموس.

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