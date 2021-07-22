الشيخ السديس يشكر موظفي الرئاسة عبر الجهاز اللاسلكي

وقال معاليه للموظفين: شكرًا لجهودكم التي بذلتموها خلال الفترة الماضية في عملية تفويج الحجاج لطواف القدوم والإفاضة والتسهيل عليهم ومساعدتهم في أداء مناسكهم.

قدم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الشكر لموظفي الرئاسة على نجاح خطة تفويج الحجاج في الفترة الماضية.

وشدد على مواصلة المزيد من الجهد وتقديم الخدمات المميزة للحجاج، حتى الانتهاء من أداء مناسكهم بأفضل صورة مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

كما أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بأعمال إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة.