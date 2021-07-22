البحرين تفتح دور السينما والمقاهي والمطاعم والصالونات والمراكز التجارية للمحصنين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

قررت البحرين السماح بفتح المقاهي والمطاعم وعودة الحضور إلى المؤسسات التعليمية مع عودة كافة الأنشطة التجارية بالتزامن مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية.

الانتقال إلى المستوى الأخضر

وأعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، أنه تقرر بدءًا من يوم الجمعة الموافق 23 يوليو 2021 الانتقال إلى المستوى الأخضر وفق آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد الانتهاء من فترة المستوى البرتقالي الذي تم الانتقال إليه احترازيًا أثناء إجازة يوم عرفة وأيام عيد الأضحى المبارك، بناءً على ما تم الإعلان عنه مسبقًا بشأن عدم خضوع بعض المناسبات لمعطيات “الآلية” لما يشكل التجمع فيها من خطر على صحة وسلامة الجميع.

وشدد الفريق الوطني الطبي على ضرورة التزام الجميع بإجراءات المستوى الأخضر، منوهًا أن كل فرد في المجتمع مسؤول بوعيه والتزامه عن خفض معدلات الانتشار، مشيرًا إلى أن مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة أساس نجاح مختلف الجهود ويسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من كافة مسارات التعامل مع الفيروس.

معايير التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات

وأكد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) في البحرين على ضرورة التزام الجميع بمعايير التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات في المناطق الداخلية، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي تندرج تحت المستوى الأخضر وفق آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا.

فتح النشاط التجاري في البحرين

كما قررت البحرين فتح القطاعات التالية للمتطعمين الذين أتموا 14 يومًا بعد الجرعة الثانية والمتعافين من خلال إبراز الشعار باللون الأخضر في تطبيق “مجتمع واع”، ولمن هم دون الـ 12 عامًا بصحبة شخص متطعم أو متعافي، وذلك كالتالي:

دور السينما

إقامة المناسبات والمؤتمرات في المناطق الداخلية

حضور الجماهير للفعاليات الرياضية في المناطق الداخلية

ويحدد المستوى فتح القطاعات والأنشطة التالية للمتطعمين وغير المتطعمين:

المجمعات والمحال التجارية

المطاعم والمقاهي

المراكز الرياضية وصالات التربية البدنية

برك السباحة

محلات الحلاقة والصالونات ومحلات السبا

الألعاب الترفيهية

دخول المراكز الحكومية

إقامة المناسبات والمؤتمرات في المناطق الخارجية

حضور الجماهير للفعاليات الرياضية في المناطق الخارجية

الحضور بمؤسسات التعليم والتدريب

ويتضمن المستوى الأخضر أيضًا إتاحة خيار الحضور بمؤسسات التعليم والتدريب، مع الإبقاء على معايير التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات في المناطق الداخلية، ومواصلة اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

ونوه الفريق الوطني الطبي في البحرين بأهمية مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة الجميع وتحقيق الأهداف المرجوة والقضاء على الفيروس.

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